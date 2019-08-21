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Человек-паук уходит из киновселенной Marvel

Александра Арсентьева
14:12 21.08.2019
Это произошло из-за финансовых разногласий компаний Sony и Disney.
Человек-паук уходит из киновселенной Marvel
© Фото: AUG, face to face, Globallookpress

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет заниматься продюсированием фильмов о Человеке-пауке, потому как не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, которая сняла очередную часть франшизы, сообщает Deadline.

«Мы разочарованы, но уважаем решение Disney о том, что Файги не может оставаться ведущим продюсером следующего боевика "Человек-паук". Мы надеемся, что они поменяют мнение в будущем, но сейчас это невозможно. Кевин - потрясающий человек, и мы благодарны за его помощь и руководство, ценим тот путь, по которому он помог нам пройти, но теперь продолжим его сами», - цитирует Deadline представитель Sony Pictures.

Как пояснил источник издания, разногласия произошли из-за денег: в Disney хотели, чтобы финансирование фильмов о Человеке-пауке велось пополам - Sony и Marvel, и прибыль соответственно тоже делилась поровну. Однако в Sony не захотели делиться своей масштабной франшизой, предложив сохранить предыдущие договоренности, по которым Disney полагается 5% выручки, сообщает РИА Новости.

После того, как «Человек-паук: вдали от дома» стал самой кассовой кинокартиной Sony Pictures, студия не видела смысла в дальнейшем сотрудничестве с Marvel.

В настоящее время в работе находятся два фильма о супергерое, и в Sony выразили надежду, что режиссер Джон Уоттс, снявший предыдущие боевики о Человеке-пауке, и актер Том Холланд будут главными фигурами проекта.

Издание уточняет, что Уоттс о сотрудничестве пока не договорился и, возможно, после разногласий к франшизе не вернется.

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