В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения РФ в G8
Президент США Дональд Трамп согласился на предложение своего французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить главу РФ Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда", Panoramic, ZUMA, Globallookpress
Москва ждет конкретных предложений по возвращению в «Большую восьмерку». Если они имеются, то их нужно сформулировать и передать Москве, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если семерка хочет позиционировать себя как серьезный формат», - заявила дипломат в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Так Захарова прокомментировала сообщения о том, что президент США Дональд Трамп согласился с предложением своего французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 2020. Ожидается, что глава Белого дома планирует обсудить это на заседании «семерки» во французском Биаррице 24-26 августа.