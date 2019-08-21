В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения РФ в G8

Москва ждет конкретных предложений по возвращению в «Большую восьмерку». Если они имеются, то их нужно сформулировать и передать Москве, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если семерка хочет позиционировать себя как серьезный формат», - заявила дипломат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Так Захарова прокомментировала сообщения о том, что президент США Дональд Трамп согласился с предложением своего французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 2020. Ожидается, что глава Белого дома планирует обсудить это на заседании «семерки» во французском Биаррице 24-26 августа.