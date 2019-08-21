В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за халатности врачей

Минздрав Ростовской области начал проверку после ампутации руки школьнику, сообщили «Звезде» в пресс-службе ведомства.

Ранее местные СМИ писали о том, что 11-летний местный житель поступил в больницу Зерноградского района с открытым переломом руки.

Мальчика прооперировали, а на руку наложили гипс. После операции боли в руке не прекратились, с каждым днем его состояние становилось хуже. Медики успокаивали родителей, утверждая, что это нормальная реакция организма.

Вскоре ребенка доставили в областную детскую больницу. В лечебном учреждении у него обнаружили гангрену. Врачи приняли решение ампутировать руку. После операции у него началось заражение крови и мальчика ввели в искусственную кому.

Сейчас состояния ребенка оценивается как среднетяжелое, мальчика перевели из реанимации в хирургическое отделение. У школьника сильная психологическая травма, с ним работают психологи.