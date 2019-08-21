В США разрабатывают запрещенную ДРСМД гиперзвуковую ракету

США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой. Радиус ее действия ранее был запрещен договором РСМД. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти.

«Мы идем по пути ракетной программы», - заявил он, выступая в Фонде защиты демократии в Вашингтоне.

Маккарти пояснил: если поместить баллистическую боеголовку на легкую гиперзвуковую ракету, это будет противоречить договоренностям ДРСМД. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе встречи в Фонде защиты демократии были также затронуты вопросы конкуренции стран, вероятность конфликтов и модернизация армии.

Ранее Пентагон объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД.