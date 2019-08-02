Дымовая завеса: опубликованы первые кадры с места пожара в чесальном цеху во Владикавказе

Опубликовано видео с места взрыва и пожара во Владикавказе, где полыхает цех по обработке шерсти. Инцидент произошел в 08:00 во время пересменки на предприятии.

К этой минуте пламя разгорелось на площадке в полторы тысячи квадратных метров. Пострадавших во время ЧП доставили в районную клиническую больницу и в отделение скорой помощи.

Всего к медикам обратилось восемь человек с ушибами и порезами. По словам министра здравоохранения республики Северная Осетия - Алания Тамерлана Гогичаева, в больнице остается один человек. У него сильные порезы и перелом.

На месте пожара работают представители правоохранительных органов и пожарные. После тушения эксперты назовут точную причину произошедшего.