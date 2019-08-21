Создатель музея Русской иконы в Москве погиб при крушении вертолета в Греции

При крушении вертолета в Греции погиб создатель первого частного музея Русской иконы в Москве Михаил Абрамов. Об этом рассказал «Звезде» замдиректора музея по связям с общественностью и СМИ Сергей Богатырев.

«Вчера в авиакатастрофе вертолета погиб основатель и владелец музея Русской иконы Михаил Абрамов. Мы будем делать все, чтобы сохранить и развивать музей, который он основал, любимое его детище», - сообщил он.

По словам Богатырева, Абрамов был человеком, который много времени уделял работе и хобби - собирательству икон, которое позже переросло в общедоступный музей.

Создатель музея Русской иконы погиб 20 августа при крушении вертолета Agusta A-109 около острова Порос. Жертвами трагедии также стали еще один пассажир и пилот воздушного судна.