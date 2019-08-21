«Спокойный и выдержанный»: чиновник о работе с депутатом, который убил свою жену под Челябинском

Депутата Локомотивного городского округа в Челябинской области Азата Зарипова, который подозревается в убийстве своей жены, всегда вел себя сдержано и спокойно. Об этом рассказал «Звезде» глава Локомотивного городского округа Челябинской области Александр Мордвинов.

«Для меня это полная неожиданность, какой-то всплеск эмоций, до этого за ним ничего не наблюдалось. Он спокойный, выдержанный человек, даже не могу предположить, что могло случиться, чтобы вот так что-то взволновало. Авторитет у него неприкасаемый среди сотрудников больницы, которую он возглавлял, будучи главврачом. Все его знали, уважали, нареканий в его адрес никогда не слышал. Вел себя всегда спокойно, сдержано», - сообщил он.

По версии Следственного комитета России, в ночь на 21 августа депутат дважды выстрелил в свою супругу из охотничьего ружья, после чего женщина скончалась. Сейчас ведутся следственные действия, решается вопрос о предъявлении обвинения.

Как сообщает издание «Курс дела» подозреваемый Азат Зарипов до последнего времени являлся депутатом городского собрания Локомотивного, руководил комиссией по соцполитике. Должность главврача МУЗ «Городская больница» Локомотивного Зарипов занял после того, как несколько лет работал в ней же заведующим терапевтическим отделением.