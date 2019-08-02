В Израиле обнаружили легендарный храм Апостолов

Археологи обнаружили остатки древней израильской церкви, которая может оказаться легендарным храмом Апостолов. Возраст руин составляет не менее 1400 лет.

Предположительно, на месте находки когда-то была рыбацкая деревня Вифсаида, которая упоминалась в Новом Завете и позже превратилась в город. Территориально это берег Тивериадского озера, также известного как Галилейское море.

Археологи уверены, что обнаруженные руины не что иное, как церковь, построенная на месте домов апостолов Петра и Андрея. Исследователи нашли мрамор, и части настенной мозаики, и мозаичный пол. Об этом сообщает издание Live Science.

Вифсаида упоминается в Новом Завете как место, где Иисус Христос исцелил слепого и накормил пять тысяч голодных пятью кусками хлеба и двумя рыбами.