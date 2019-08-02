Более 600 поселений окутаны дымом от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

Более 610 городов и деревень остаются в зоне задымления из-за природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

Наиболее сложная ситуация остается в Бурятии, Якутии, Забайкалье, Красноярском крае и Иркутской области. Там окутанными дымом остаются 618 населенных пунктов в 34 районах.

В регионах свыше 118 постов, в том числе передвижных, проводят круглосуточный мониторинг содержания вредных веществ в атмосфере, заявили в пресс-службе МЧС России. На кадрах из Якутии, опубликованных в Сети, видно, что дымом затянуто практически все вокруг: видимость на дороге - не более трех-пяти метров. Машины по трассе едут с небольшой скоростью, чаще всего используют «аварийки» и дальний свет фар.

Лесные пожары сейчас полыхают на территории в 2,7 миллиона гектаров. В связи с этим в четырех регионах - Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия - введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Министерство обороны России создало авиационную группировку для тушения пожаров в составе десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов Ми-8. Ежедневно они выполняют до 15 вылетов. Также к ликвидации пожаров привлечены четыре самолета Бе-200, которые за прошедшие сутки сбросили на очаги возгорания более 300 тонн воды.