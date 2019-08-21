Французского композитора загрыз медведь в Канаде

На севере Канады медведь гризли напал на 44-летнего французского композитора Жюльена Готье во время его путешествия в рамках культурного проекта.

Как рассказала сопровождавшая композитора подруга-биолог Камилла Тоскани, несчастный случай произошел в ночь на 15 августа. Хищник напал на Готье, схватил за шею и утащил из палатки в лес. Его тело было обнаружено в дикой местности на следующий день.

Вместе со своей спутницей Жюльен Готье хотел исполнить давнюю мечту и сплавиться вниз по реке Маккензи. Он записывал звуки природы и фотографировал пейзажи. Поездка проходила в рамках проекта «Путешествие на каноэ по великому канадскому северу, звуки, фото… и виолончель!», пишет газета Le Parisien.

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Отмечается, что Готье вырос в Канаде, но, когда ему исполнилось 19 лет, он переехал во Францию. Свою страсть к природе он связал с любовью к музыке. В 2018 году композитор в течении пяти месяцев записывал звуки вместе с учеными на островах Кергелен в Антарктиде. После этого он создал «Южную симфонию», которую сыграл оркестр французской Бретани.