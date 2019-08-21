В Благовещенске на головы детей в детсаду обрушился потолок: кадры с места

В детсаду №5 в Благовещенске посреди белого дня с потолка упал пласт штукатурки прямо на детей. ЧП случилось днем 21 августа в игровой комнате, где в это время находились 13 малышей.

Трое дошколят в возрасте три-четыре года получили ссадины и ушибы, им понадобилась медицинская помощь. В Сети появились кадры с места происшествия. На полу лежат обломки, куски штукатурки.

Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева вместе с властями Благовещенска выехали в учреждение. На месте работают сотрудники городской прокуратуры.

Детский сад временно закроют и обследуют, его воспитанников распределят по другим корпусам.