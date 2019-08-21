В Челябинской области депутат расстрелял жену

Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата городского собрания Локомотивного Челябинской области по подозрению в убийстве супруги. Об этом «Звезде» рассказали в СУ СК России по области.

По версии следствия, в ночь на 21 августа в квартире одного из домов поселка Локомотивный подозреваемый в ходе ссоры с женой, дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья, после чего женщина скончалась.

Подозреваемого задержали в порядке статье 91 УПК России.

В настоящее время ведутся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Как сообщает местное издание «Курс дела» подозреваемый Азат Зарипов родился в 1968 году, до последнего времени являлся депутатом городского собрания Локомотивного, руководил комиссией по соцполитике. Должность главного врача МУЗ «Городская больница» Локомотивного занял после того, как несколько лет работал в ней же заведующим терапевтическим отделением.