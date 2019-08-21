В Минздраве рассказали, как не сойти с ума и сохранить здоровье

Физическая активность и здоровое питание помогут справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца, утверждают в Министерстве здравоохранения России.

Стресс - это сильное психоэмоциональное переживание, сопровождаемое навязчивыми мыслями и болезнями организма, в том числе такими, как бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, гипертония и язвенная болезнь.

Справиться со стрессовым состоянием помогут релаксация, аутотренинги, йога, прогулки на свежем воздухе, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов Минздрава. Перечисленные выше занятия напрямую не влияют на психику человека, но позволяют своевременно расслабиться.

Кроме того, медики советуют отводить достаточное время для сна, чередовать периоды интенсивной работы и отдыха.

Также спастись от навязчивых мыслей и нервных срывов поможет правильное питание. Специалисты советуют есть за столом, а не на ходу, включить в рацион горький шоколад, орехи, бананы и имбирь.