Крыша рухнула на спящую мать с ребенком в Новосибирске: кадры с места

Коммунальная авария произошла в Новосибирске в доме № 20 по 2-й улице Шевцовой. В ночь на 21 августа на жильцов квартиры, расположенной на верхнем этаже, рухнула крыша.

В момент инцидента дома спали мать с несовершеннолетним ребенком. Женщина рассказала, что они оказались запертыми в собственной спальне. По счастливой случайности, никто не пострадал. Видео с места инцидента женщина выложила в Сети.

«На данный момент нахожусь изолированной в спальной комнате с несовершеннолетним ребенком. Выйти не представляется возможным, так как в зале полностью обрушилось перекрытие», - рассказала жительница квартиры.

На кадрах видно, что квартира теперь совершенно непригодна для жизни, она полностью под руинами. ЧП произошло из-за проводившихся строительных работ. На крыше складировались строительные материалы, под их тяжестью сместилась одна из поддерживающих крышу балок, что и привело к обрушению.