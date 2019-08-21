Киевский суд обязал возбудить уголовное дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против бывшего президента Петра Порошенко и главы МИД Украины Павла Климкина.

Они подозреваются в злоупотреблении властью и служебным положением.

В материалах суда уточняется, что иск был инициирован гражданином Украины: он 15 июля обратился в НАБУ, однако дело не завели. Суд, в свою очередь, жалобу удовлетворил, сообщает издание «Украина.ру».

Против Порошенко и других высокопоставленных лиц Украины заведено 11 уголовных дел, по большинству из них экс-президент проходит как свидетель.