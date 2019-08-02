Трамп заявил о возможности блокады Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность блокады Венесуэлы. Об этом он заявил журналистам в четверг, 1 августа.

«Да, я рассматриваю», – ответил Трамп на вопрос репортеров о возможности блокады или изоляции Венесуэлы.

Других подробностей американский лидер не уточнил, сообщает агентство Bloomberg.

Венесуэла несколько лет пребывает в состоянии политического и экономического кризиса, люди выходят на акции протеста. Глава Национальной ассамблеи государства и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим президента Венесуэлы. В этом статусе его поддерживают около 50 стран, в том числе, США. Россия, Турция и Китай являются сторонниками легитимного президента Николаса Мадуро.

В связи с происходящими событиями Вашингтон ввел санкции в отношении Каракаса. Ранее МИД Венесуэлы заявлял о готовности к переговорам с США.