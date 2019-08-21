«Тут война»: в центре Краснодара произошла перестрелка

В Краснодаре в районе Вишняковского рынка неизвестные устроили разборку, переросшую в перестрелку. Об инциденте в соцсетях сообщили местные жители. Кадры с места были опубликованы в Интернете.

На них видно, как группа людей ссорится и выясняет отношения, а также раздаются многократные выстрелы. Как добавляет очевидец, в результате конфликта есть жертвы. Однако эта информация не подтверждена.

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В пресс-службе УМВД Краснодарского края «Звезде» рассказали: сейчас на месте работает полиция. Причины, обстоятельства и участники конфликта устанавливаются.