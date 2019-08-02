Ибисом в лицо: птица протаранила пассажирку американских горок

В Сети опубликовано видео, на котором птица ибис на всем ходу врезается в девушку во время ее поездки на американских горках. Серьезных травм она не получила, но ее лицо вполне отчетливо выразило все эмоции в этот момент.

Камера, установленная на аттракционе, запечатлела момент эпичного столкновения. Когда девушка и ее спутник спустились с крутой горки, ничто не предвещало беды, но тут им попался летящий навстречу ибис. Пернатый на всей скорости протаранил лицо девушки и тут же пропал из кадра.

На кадрах, опубликованных в Facebook, видно, что пострадавшая не травмирована, но буквально по губам можно прочитать, насколько сильный шок она в этот момент испытала. Сидящий рядом с ней молодой человек тоже заметил столкновение и изумленно уставился на спутницу.