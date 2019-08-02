Пожарные Владикавказа пытаются потушить полыхающий цех по обработке шерсти

Один человек пострадал в результате пожара на складе по обработке шерсти во Владикавказе.

Огонь вспыхнул после взрыва сегодня утром во время пересменки на предприятии. Сообщение об этом незамедлительно поступило на пульт оперативного дежурного ГУ МЧС.

«В общей сложности в районную клиническую больницу поступило восемь человек. Из них один госпитализирован с небольшими ушибами и резаными травмами. Есть у него небольшой перелом, и поэтому он останется под наблюдением и для дальнейшего лечения. Остальные поступившие осмотрены, никакой угрозы их жизни и здоровью нет, и они доставлены домой. Четверо пациентов были доставлены в больницу скорой помощи также с порезами и ушибами. На данный момент в РКБ находится один пациент», - рассказал министр здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания Тамерлан Гогичаев.

На месте работают пожарные и дознаватели, которым предстоит определить точную причину возгорания и все обстоятельства случившегося. К расследованию произошедшего уже подключились правоохранительные органы.