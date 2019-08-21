Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца

Следственный комитет РФ признал, что сестры Хачатурян, убившего своего отца, неоднократно подвергались насилию с его стороны. Об этом сообщил адвокат одной из обвиняемых Сергей Паршин.

«Следствие признало факты насилия в отношении сестер Хачатурян. Судя по тому, что близкие родственники Михаила Хачатуряна не возражают, они с постановлением согласны», - написал он на своей странице в Facebook.

Следователи вручили защитникам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, в котором, однако, признаются «факты морального и сексуального насилия над девушками». Паршин подчеркнул, что причина отказа формальная - «в связи со смертью подозреваемого».

«Факт насилия доказан и не оспаривается. Мы предполагаем, что в этой связи уголовное преследование должно быть прекращено. Их слова, их показания - подтверждены материалами дела», - цитирует Паршина «360».

Убийство Михаила Хачатуряна произошло в июле 2018 года, на теле мужчины обнаружены многочисленные колото-резаные ранения. По подозрению в убийстве задержали троих его дочерей Михаила. В сентябре того же года девушек освободили из-под стражи, а меру пресечения изменили на запрет определенных действий.