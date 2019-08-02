СМИ: Убивший полицейского в Сургуте оказался сотрудником МЧС

Мужчина, напавший на полицейских в Сургуте, был сотрудником территориального подразделения ГУ МЧС, сообщил в разговоре с ТАСС неназванный источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что он работал в местной пожарной части № 11, но в момент нападения находился в отпуске. Конфликт произошел во дворе дома на улице Пушкина вечером в четверг.

На данный момент проверка о причастности сотрудника МЧС к инциденту с полицейскими продолжается, заявили в пресс-службе регионального отделения МЧС. Там уточнили, что информация об этом поступила из СМИ и соцсетей.

«Проводится проверка, выясняется данный факт. Если он подтвердится, то к руководству подразделения примут самые серьезные меры», - добавили в пресс-службе. В УМВД РФ по Сургуту и Управлении СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу комментировать ситуацию отказались.

Вечером 1 августа 37-летний житель Сургута напал с ножом на двух сотрудников полиции, приехавших по вызову жильцов. Нападавшего попытались задержать, однако он оказал сопротивление, набросившись с ножом на полицейских. Один из них погиб от полученных ранений на месте происшествия. Второй, также получивший ранения сотрудник МВД, застрелил нападавшего из табельного оружия.

По факту нападения на сотрудников полиции возбуждено дело по ст. 317 Уголовного кодекса РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).