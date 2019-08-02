Медведев ответил на позицию Японии из-за прибытия на Курилы российских чиновников

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что позиция Японии, высказанная страной после посещения Курил российскими чиновниками, не беспокоит никого в правительстве.

Речь идет о заявлении японской стороны, в котором говорилось о расстройстве из-за прилета на Итуруп делегации во главе с премьером. Медведев подчеркнул, что для передвижений по территории Российской Федерации членам правительства не нужно просить разрешения у других стран, даже если они стремятся к развитию добрых отношений и дружеских связей.

«Это наша земля, это субъект Российской Федерации. Эти острова входят в Сахалинскую область», - заявил глава правительства.

Ранее премьер-министр РФ прилетел на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды. Утром 2 августа он провел совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. На Итурупе Медведев посетит ряд социальных и инфраструктурных объектов.