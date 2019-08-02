Самолет жестко приземлился на оживленную трассу в США: видео

Легкомоторный самолет KR-2 совершил вынужденную посадку на оживленную автомагистраль в США. Инцидент произошел в Сиэтле. По предварительной версии, у самолета вышла из строя система подачи топлива в двигатель.

В момент приземления пропеллер не вращался, а пилот до последнего пытался выровнять самолет, чтобы как можно мягче приземлиться и не столкнуться с автомобилями.

«Небольшой самолет приземлился на Pacific Ave в Spanaway между 135-й и 143-й улицами, после того как у него закончилось топливо. Самолет находится вне проезжей части, и движение осуществляется. Патруль прибыл на место», - говорится в сообщении окружного шерифа на официальной странице ведомства в Twitter.

В интервью изданию The Seattle Times пилот рассказал, что летел на работу, когда двигатель его самолета внезапно заглох. В результате ЧП никто не пострадал.