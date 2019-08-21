В сборной РФ заявили, что водитель специально сбил паралимпийев под Тулой

Старший тренер сборной России Татьяна Кузнецова рассказала, что в Тульской области водитель специально сбил трех человек, которые передвигались на инвалидных колясках, после чего скрылся.

Сбитые инвалиды оказались спортсменами-паралимпийцами, которые ехали на колясках с учебно-тренировочной базы.

«Ребята являются членами спортивной сборной команды. Я думаю, что это никак не отразится на их участии. Ребята получили небольшие ссадины, их спасли коляски - весь удар пришелся на них, они сильно пострадали. Постараемся сделать все максимально возможное, чтобы они смогли на них играть. Это игровые коляски, им участвовать в соревнованиях», - сказала Кузнецова.

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По словам тренера, спортсмены сейчас отдыхают, будут отсыпаться, им дали два дня отдыха. Говоря о случившемся, Татьяна Кузнецова подчеркнула, что водитель специально вывернул руль и наехал на спортсменов. Однако никто так и не понял по какой причине.

«Ребята сами не могут понять, что произошло, и что побудило этого водителя наехать на них. Они стояли на обочине и водитель притормозил, когда проезжал мимо них, потом специально повернул руль и въехал в них всех троих. Он их сбил, газуя сильно, и уехал, скрылся с места преступления. Были свидетели, которые тоже не могут понять, что это все было», - подытожила она.

Как ранее стало известно, правоохранители в городе Алексин в Тульской области задержали водителя, сбившего трех человек на улице Чехова. Полицейские установили его по потерянному автомобильному номерному знаку. Им оказался 39-летний местный житель. Он был доставлен в УМВД по региону для разбирательства.