Самолеты Ил-76 Минобороны ликвидировали 18 очагов возгораний в Красноярском крае
На районы, охваченные пожарами, было сброшено 756 тонн воды.
© Фото: Минобороны России
Самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ Ил-76 совершили 18 вылетов на тушение лесных пожаров в Красноярском крае начиная с утра пятницы, 2 августа.
В общей сложности на районы, охваченные огнем, пилоты сбросили 756 тонн воды, тем самым ликвидировав 18 очагов возгораний.
Ранее Министерство обороны РФ создало авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в составе десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов, оборудованных специальными водосливными устройствами.
Все экипажи имеют специальную подготовку и выполнили множество задач по тушению природных пожаров в различных регионах России.
Напомним, вертолеты Ми-8 также начали тушить очаги природных пожаров. Ежедневно они будут выполнять от десяти до 15 вылетов.