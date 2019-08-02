Самолеты Ил-76 Минобороны ликвидировали 18 очагов возгораний в Красноярском крае

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ Ил-76 совершили 18 вылетов на тушение лесных пожаров в Красноярском крае начиная с утра пятницы, 2 августа.

В общей сложности на районы, охваченные огнем, пилоты сбросили 756 тонн воды, тем самым ликвидировав 18 очагов возгораний.

Ранее Министерство обороны РФ создало авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в составе десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов, оборудованных специальными водосливными устройствами.

Все экипажи имеют специальную подготовку и выполнили множество задач по тушению природных пожаров в различных регионах России.

Напомним, вертолеты Ми-8 также начали тушить очаги природных пожаров. Ежедневно они будут выполнять от десяти до 15 вылетов.