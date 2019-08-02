Археологи обнаружили главный храм «египетской Атлантиды»

Археологи продолжают изучать дно Средиземного моря. На этот раз ученым удалось найти, предположительно, колонны и руины храма Амон Гарп - главного культового сооружения города Гераклион, который ушел под воду в конце VIII века.

Также археологи исследовали затонувшие суда и обнаружили там монеты царя Птолемея II и керамическую посуду.

Как сообщает издание ScienceAlert, эти открытия стали возможны благодаря использованию сканирующих инструментов, способных различать объекты на морском дне.

Руины Гераклиона были обнаружены французским подводным археологом Франком Годьо в 2000 году. Они находились под водой на глубине десяти метров в заливе Абу-Кир в шести километрах от берега в районе Александрии. Годьо и его команда нашли почти 14 тысяч артефактов.

Гераклион был крупнейшим городом в Нижнем Египте. Через него проходил Большой канал, связывающий две портовые гавани и открывающий путь в Александрию. Однако в конце VIII века он пришел в упадок. А из-за сильных землетрясений и вызванных ими цунами Гераклион вскоре и вовсе исчез под водой вместе с городами Каноб и Менуфис.