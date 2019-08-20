Ситуация критическая: спасатели оказались бессильны перед пожарами на Канарах

Ситуация с лесными пожарами в испанском острове Гран-Канария, где много туристов, достигла критических масштабов. Площадь возгорания на третьем по величине канарском острове достигла десяти тысяч гектаров.

Власти региона признали, что даже авиация бессильна. Пламя идет двумя большими фронтами, сил сдержать их у спасателей нет. Дым от возгорания настолько сильный, что его видно из космоса. На острове заблокированы ключевые автодороги. Люди массово покидают туристические зоны, местные жители спешно оставляют дома. Эвакуировано несколько тысяч человек.

«Мы не можем отдыхать ночью, потому что мы все время думаем о том, что произойдет. В Техеде очень ветрено, и мы не знаем, что произойдет, потому что воздушная поддержка не может летать, а наземные команды не могут сделать много. С вершины холма пламя было высотой от 30 метров», - рассказал один из местных жителей.

Пожарные говорят, что в ближайшее время должна измениться погода и стихнуть ветер, который разгоняет пламя.

Гражданская гвардия Испании задержала девять человек по подозрению в причастности к возникновению 11 лесных пожаров в стране. Речь идет об умышленных поджогах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов Испании.