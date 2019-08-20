Полицейский Mercedes въехал в дом в центре Петербурга

Полицейская машина въехала в стену дона на Невском проспекте в Петербурге. Фото с места происшествия жители Северной столицы публикуют в социальных сетях.

По словам очевидцев, авария произошла по адресу Невский проспект, 3, в этом районе образовалась пробка. Отмечается, что при аварии никто не пострадал, автомобиль Mercedes получил незначительные повреждения.

Как сообщают пользователи группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте», на месте ДТП работает эвакуатор.