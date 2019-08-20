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В «Ленкоме» сообщили о госпитализации Марка Захарова

Вадим Иванов
09:15 20.08.2019
У художественного руководителя театра диагностировали воспаление легких
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ekaterina Tsvetkova, GlobalLookPress

Директор «Ленкома» Марк Варшавер в разговоре со «Звездой» подтвердил госпитализацию художественного руководителя театра Марка Захарова.

«Он на самом деле находится в больнице, только не в реанимации, а уже в палате», - сказал он.

Варшавер уточнил, что у мэтра было диагностировано воспаление легких.

«Его поместили в больницу в связи с тем, что у него была высокая температура. Два-три дня придется поделать капельницу», - добавил директор «Ленкома».

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