В «Ленкоме» сообщили о госпитализации Марка Захарова
У художественного руководителя театра диагностировали воспаление легких
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Директор «Ленкома» Марк Варшавер в разговоре со «Звездой» подтвердил госпитализацию художественного руководителя театра Марка Захарова.
«Он на самом деле находится в больнице, только не в реанимации, а уже в палате», - сказал он.
Варшавер уточнил, что у мэтра было диагностировано воспаление легких.
«Его поместили в больницу в связи с тем, что у него была высокая температура. Два-три дня придется поделать капельницу», - добавил директор «Ленкома».