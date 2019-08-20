В Турции руку 12-летней россиянки засосало в трубу бассейна, девочка захлебнулась

Двенадцатилетняя девочка из Санкт-Петербурга находится в состоянии комы в больнице турецкого города Денизли. Школьница серьезно пострадала в бассейне отеля Sunhill в Бодруме.

Инцидент произошел 18 августа. Когда отец девочки нырнул под воду, он увидел под водой свою дочь, ее руку затянуло в трубу насоса. Он попытался вытащить ребенка, но у него не получилось это сделать.

Администрация отключила насос, работники бассейна вместе с папой нырнули в бассейн, но даже после этого руку достать не удалось. Пришлось сломать трубу и вытащить девочку, которая находилась без сознания под водой, на поверхность.

Школьницу направили в больницу в тяжелом состоянии. Мать ребенка утверждает, что ее сердце за два дня запускали пять раз. С момента госпитализации она еще не приходила в сознание, пишет «Фонтанка».