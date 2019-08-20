СМИ: банковские карты россиян хотят блокировать при подозрительных платежах

Ассоциация банков России заявила о проведении 27 августа заседания комитета по информационной безопасности, на котором будут обсуждаться поправки к закону «О национальной платежной системе» и антиотмывочному закону. Об этом заявил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

По его словам, предлагается внести поправки в действующее законодательство, которые позволят блокировать банковскую карту получателя при подозрительных транзакциях. Данные меры призваны бороться с мошенниками, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что в сейчас по закону это возможно только в момент списания из банка отправителя.

В публикации сказано, что, согласно предложенным поправкам, карта получателя может быть заблокирована на двое суток, а если отправитель обратиться в правоохранительные органы, то на 30 рабочих дней.