В Минтруде выступили против штрафов за курение на рабочем месте

Министерство труда России поддерживает работу по укреплению общественного здоровья, но курение не может рассматриваться как фактор, который учитывается при установлении зарплаты.

«Согласно Трудовому кодексу ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, недопустимо», - сообщили ТАСС в Минтруде.

Там рассказали, что в соответствии с кодексом работодатель имеет все возможности для обеспечения дисциплины труда в коллективе с тем, чтобы перерывы на перекур не сказывались негативным образом на рабочих процессах.

Ранее Министерство здравоохранения предложило работодателям создать инструмент сокращения потребления табака среди сотрудников, применяя систему поощрений и/или штрафов. Это может быть сделано на основе статистики влияния табакозависимости на производительность труда.