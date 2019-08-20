Водители автобусов устроили драку на проезжей части в Екатеринбурге: видео

В Екатеринбурге водители двух автобусов подрались прямо на дороге. Инцидент произошел на улице Бебеля.

Водители остановили транспортные средства прямо на проезжей части и вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. Произошедшее снял на камеру прохожий.

На кадрах видно, что один из участников драки упал на землю. Второй попытался добить оппонента, но за него заступился свидетель. Поднявшись, мужчина пнул автобус своего обидчика.

По словам очевидца, вначале мужчины разговаривали на повышенных тонах, а потом конфликт перерос в потасовку, сообщает «Екатеринбург Онлайн». Что послужило причиной ссоры, не уточняется.