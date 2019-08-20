Правила сдачи ЕГЭ будут изменены

В следующем году в Единый государственный экзамен будут внесены изменения по нескольким предметам.

Так, в прошлом году в задании №24 на знание элементов астрофизики, необходимо было выбрать два верных ответа. Теперь школьников не будут ограничивать в выборе верных утверждений.

В структуре ЕГЭ по обществознанию произойдут сразу два изменения. Задание № 29, в котором от экзаменуемого требовалось написать эссе, учащемуся предложат лишь сформулировать мысль автора и раскрыть ее.

Усложнилось задание № 28, где раньше школьник должен был составить развернутый план по заданной теме. В 2020 году экзаменуемому потребуется раскрыть каждый пункт подготовленного плана и придумать не менее трех подпунктов.

Больше всего корретировок претерпел ЕГЭ по китайскому языку. Так, в разделе «Аудирование» поменялись форматы заданий, в разделе «Чтение» количество вопросов уменьшили число упражнений, зато увеличили их в разделе «Письмо», сообщает «Российская газета».

Остальные дисциплины: математика, химия, биология, информатика и ИКТ, литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), остались без изменений.