Пилот рухнувшего в Калифорнии истребителя погиб

Авиакатастрофа произошла в западной части национального парка Долины Смерти, в каньоне «Звездных войн» , где всегда бывает очень много туристов. Инцидент произошел недалеко от военно-морской авиабазы China Lake во время тренировочного полета. В результате крушения пострадали семь человек. На месте авиакатастрофы продолжается работа по изучению причин произошедшей аварии.

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