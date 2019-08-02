Пилот рухнувшего в Калифорнии истребителя погиб
Авиакатастрофа произошла в западной части национального парка Долины Смерти в среду 31 июля.
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Пилот палубного истребителя-бомбардировщика FA-18E, потерпевшего крушение в Калифорнии в среду 31 июля, погиб.
«Военно-морской флот подтвердил, что пилот FA-18E погиб. Флот скорбит о потере и приносит соболезнования семье и друзьям», - говорится на официальной странице авиации ВМС США в Twitter.
Авиакатастрофа произошла в западной части национального парка Долины Смерти, в каньоне «Звездных войн», где всегда бывает очень много туристов. Инцидент произошел недалеко от военно-морской авиабазы China Lake во время тренировочного полета. В результате крушения пострадали семь человек. На месте авиакатастрофы продолжается работа по изучению причин произошедшей аварии.