В новом международном аэропорту Саратова приземлился первый рейс.
Общая площадь пассажирского терминала нового международного аэропорта составляет 23 тыс. кв. метров. Он сможет принимать до миллиона пассажиров в год.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Саратове утром 20 августа приземлился первый регулярный рейс в новом аэропорту «Гагарин». Борт прилетел из Москвы.
С сегодняшнего дня воздушная гавань, которую возвели за семь лет, официально начинает свою работу. Пассажирский терминал сможет принимать до миллиона пассажиров в год.
В Росавиации считают, что аэропорт «Гагарин» позволит улучшить транспортную доступность и инвестиционную привлекательность региона.
Международный аэропорт «Гагарин» располагается в районе села Сабуровка, примерно в 20 километрах к северу от Саратова.