В новом международном аэропорту Саратова приземлился первый рейс.

В Саратове утром 20 августа приземлился первый регулярный рейс в новом аэропорту «Гагарин». Борт прилетел из Москвы.

С сегодняшнего дня воздушная гавань, которую возвели за семь лет, официально начинает свою работу. Пассажирский терминал сможет принимать до миллиона пассажиров в год.

В Росавиации считают, что аэропорт «Гагарин» позволит улучшить транспортную доступность и инвестиционную привлекательность региона.

Международный аэропорт «Гагарин» располагается в районе села Сабуровка, примерно в 20 километрах к северу от Саратова.