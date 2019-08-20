«КамАЗ» влетел в автобус в Челябинске, пострадали 13 человек

Тринадцать человек получили травмы в результате дорожной аварии, произошедшей в ночь с 19 на 20 августа в Челябинске. Семь пострадавших направили в больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Грузовик КамАЗ врезался во впереди ехавший пассажирский автобус Peugeot, следовавший из Уфы в Нижневартовск. ДТП произошло на улице Блюхера в районе памятника «Скорбящие матери». В результате аварии автобус перевернулся, сообщает Управление ГИБДД по Челябинской области.

Пожарные деблокировали пострадавшего из грузовика. В микроавтобусе находилось 14 человек, в том числе подросток, в грузовом автомобиле было два человека.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование.