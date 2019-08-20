Гигантская рыба выпрыгнула из воды и проглотила руку туриста по локоть: видео
Турист хотел покормить огромных тарпонов, но едва не лишился руки, когда один из них выпрыгнул слишком высоко.
© Видео: Courtney Ann, Facebook © Фото: Courtney Ann, Facebook
Крупный тарпон выпрыгнул из воды, пытаясь поживиться мелкой рыбешкой, и по локоть заглотил руку туриста.
«Самая эпичная GoPro-съемка кормления тарпонов», - написала пользователь Кортни Энн, выложившая видео в Сеть.
На кадрах видно, как мужчина берет из ведерка с мелкой рыбой одну и подходит к воде с наживкой, чтобы покормить метровых тарпонов. Одна из огромных рыб выпрыгивает и буквально заглатывает половину руки молодого человека.
Тарпоны - это крупные прибрежные рыбы, которых добывают ловлей на удочку. Их длина может достигать 2,5 метра, а вес - 160 кг. В среднем они живут по 45-55 лет. Взрослые особи атлантического тарпона являются хищниками и питаются рыбой, креветками и крабами.