Гигантская рыба выпрыгнула из воды и проглотила руку туриста по локоть: видео

Крупный тарпон выпрыгнул из воды, пытаясь поживиться мелкой рыбешкой, и по локоть заглотил руку туриста.

«Самая эпичная GoPro-съемка кормления тарпонов», - написала пользователь Кортни Энн, выложившая видео в Сеть.

На кадрах видно, как мужчина берет из ведерка с мелкой рыбой одну и подходит к воде с наживкой, чтобы покормить метровых тарпонов. Одна из огромных рыб выпрыгивает и буквально заглатывает половину руки молодого человека.

Тарпоны - это крупные прибрежные рыбы, которых добывают ловлей на удочку. Их длина может достигать 2,5 метра, а вес - 160 кг. В среднем они живут по 45-55 лет. Взрослые особи атлантического тарпона являются хищниками и питаются рыбой, креветками и крабами.