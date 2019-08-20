Жители Хабаровска помогают строить дамбу для защиты города от паводка

Спасатели и военные вместе с волонтерами разворачивают водоналивную дамбу, которая должна защитить часть набережной Амура у Хабаровска. На месте работают около ста человек.

Длина дамбы составляет 840 метров, а высота 80 сантиметров. Она должна будет защитить самый низкий участок набережной, который наиболее подвержен подтоплению.

Городские власти надеются, что удастся защитить от воды как прогулочную зону, так и стадион, фонтан и прочие расположенные по близости объекты.

Вода начнет заходить на набережную при уровне Амура выше 637 см.

Ранее уровень воды в реке составил 600 сантиметров, что является опасной отметкой. Стоит отметить, что превышением нормы считаются 450 сантиметров.

В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Под угрозой затопления оказались почти четыре тысячи домов.