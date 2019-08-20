Трамп опубликовал фото с золотым небоскребом Trump Tower в Гренландии

Американский президент Дональд Трамп пообещал не строить в Гренландии небоскребов Trump Tower. Об этом он заявил в Twitter.

Президент США сыронизировал и приложил к публикации фотоколлаж, на котором красуется золотая высотка с именем Трампа на ней в окружении одноэтажных деревянных домиков.

© realDonaldTrump, Twitter

«Я обещаю не делать этого в Гренландии», - подписал изображение глава Белого дома.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии и уже обсуждал это со своими советниками, которые сочли такой план «экономически целесообразным». Как написали журналисты WSJ, американский лидер подумывает об усилении позиции США в Арктике. Кроме того, остров богат природными ископаемыми.

В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что она категорически против продажи Гренландии, находящейся в составе Королевства в качестве автономии.