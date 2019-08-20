Около 70 миллионов рублей получили участники форума «Территория смыслов»

В подмосковном Солнечногорске 19 августа прошла церемония закрытия Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Площадкой для мероприятия стала мастерская «Сенеж».

Форум собрал увлеченных и активных молодых людей из разных городов России. В этом году было проведено шесть смен, в каждой из которых принимало участие по тысячи человек. На «Территории смыслов» объединились студенты и ученые, представители общественных организаций, молодые предприниматели.

Участники создавали проекты, проходили тренд-сессии, принимали участие в мастер-классах для совершенствования личностных компетенций, нетворкингах, посещали лекции, занимались спортом.

В течение шести смен грантовый отдел Росмолодежи определял победителей конкурса проектов. За все время форума участники в сумме получили около 70 миллионов рублей.

«Территория смыслов» проходит ежегодно с 2015 года по инициативе Федерального агенства по делам молодежи.