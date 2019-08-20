Путин подарил жене Макрона букет цветов: видео

Владимир Путин удивил первую леди Франции Бриджит Макрон, подарив ей букет.

Подарок российский лидер преподнес по прибытии в Форт-де-Бреганкон, перед тем как пожать руку своему французскому коллеге.

Супруга Макрона в свою очередь встретилась с Путиным, несмотря на полученную накануне травму. Брижит Макрон вывихнула плечо и носила лангетку, однако в момент встречи с российским президентом повязка исчезла с ее руки.

Позже в резиденции Эмманюэля Макрона президенты поговорили о будущем российско-французских отношений. Переговоры глав государств продлились более 3,5 часа. Стороны обсудили ситуации в Сирии, Ливии, конфликт в Донбассе и ДРСМД.

А по итогу встречи Макрон выразил уверенность в европейском будущем России.