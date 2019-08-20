Напоминающая свастику карусель спровоцировала скандал в Германии

Огромный скандал разразился в немецком городе Леффинген из-за одного из аттракционов в местном парке развлечений Tatzmania. Речь идет о карусели «Полет орла». Посетителям парка было сложно не заметить сходство аттракциона со свастикой.

Ролик, на котором показана карусель в движении, был опубликован на портале Reddit и быстро стал вирусным.

Вскоре кадры увидели и сотрудники парка, которые приняли решение временно приостановить работу аттракциона.

Как рассказал представитель Tatzmania, они понятия не имели, что «Полет орла» будет напоминать свастику.

«Это было не различимо на эскизах изготовителя», - заявил сотрудник парка Рюдигер Браун.

Теперь внешний вид аттракциона изменится. Как уточняет Bild, одну из гондол карусели снимут, и тогда на каждую из осей будет приходиться по три кабины для желающих прокатиться.