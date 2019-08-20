Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока - 2»
Высший административный суд Финляндии не удовлетворил апелляцию польских экологов из Client Earth Prawnicy dla Ziemi.
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Высший административный суд Финляндии отклонил иск от экологической организации из Польшу, требовавшей запретить строительство газопровода «Северный поток - 2».
Причиной отказа рассмотрения жалобы послужил тот факт, что территориальная деятельность организации не распространяется на экономическую зону Финляндии.
Ранее требование польских экологов отказался рассматривать административный суд города Вааса, сообщает служба новостей Yle.
Проект «Северный поток-2» предполагает перекачку газа из России в центральную Европу. Общая протяженность газопровода составит 1 200 километров. Из них по территории Финляндии планируется провести 374 километра.