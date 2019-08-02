В МЧС готовят требования пожарной безопасности к материалам туристических палаток

МЧС России приступило к разработке требований пожарной безопасности, которые будут предъявляться к палаточным детским лагерям. Кроме того, в ведомстве прорабатывается отдельный вопрос о пожарной безопасности материалов, из которых изготавливаются туристические палатки.

«Прорабатывается вопрос о необходимости установления требований к показателям пожарной опасности материалов, используемых при устройстве туристических палаток в целях подтверждения их соответствия требований пожарной безопасности в форме сертификации», - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проверить все палаточные лагеря, аналогичные хабаровскому «Холдоми», трагедия в котором случилась в ночь на 23 июля. Тогда пожар на территории лагеря, где находились 189 детей, унес жизни четверых из них.

В МЧС сообщили, что за лето 2019 года планировалась работа 1390 лагерей палаточного типа. На сегодняшний день сотрудники надзорных подразделений продолжают профилактические рейды и тренировки с персоналом.