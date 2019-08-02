ВКС 12 раз за неделю поднимались на перехват разведчиков у границ РФ
Всего же за неделю 39 иностранных летательных аппаратов вели разведку вблизи границ России.
© Фото: Минобороны РФ
Экипажи истребителей ВКС РФ за неделю 12 раз поднялись на перехват и сопровождение разведчиков у границ Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны.
Всего у границ РФ за этот период разведку вели 39 иностранных летательных аппаратов.
В военном ведомстве подчеркнули, что благодаря профессиональным действиям российских ВКС нарушений воздушного пространства России допущено не было.