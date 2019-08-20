В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты от фракции ЛДРП внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об освобождении водителей от штрафов за административные правонарушения в том случае, если информация о них не появилась на портале госуслуг в течение 10 дней после нарушения.

Поправки предложили внести в статью 2.6.1. КоАП, дающую основания на привлечение водителей транспортных средств к ответственности за нарушения ПДД на основе фотофиксации.

Согласно документу, данные о привлечении к административной ответственности размещаются на едином портале государственных и муниципальных услуг в личном кабинете лица, которое привлекают к ней, с указанием даты размещения информации. Если такое сообщение не появится в течение 10 дней после фиксации правонарушения, то владелец авто должен быть освобожден от ответственности, пишет ТАСС.

Депутаты обосновали свое предложение тем, что зачастую автовладельцы получают уведомления о штрафах, назначенных пару лет назад, в то время как на госуслугах информации о них не было.