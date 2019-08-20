СМИ сообщили о госпитализации Марка Захарова
Предварительно, у режиссера диагностировали двустороннее воспаление легких.
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Global Look Press
Режиссера и художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации одной из московских больниц.
По предварительным причинам, у деятеля культуры диагностировали двустороннее воспаление легких. Состояние Захарова оценивается как тяжелое.
Как сообщает паблик «112», артист чувствовал себя нехорошо на протяжении нескольких дней, однако не спешил обращаться к врачам до последнего.
Пресс-секретарь Марка Захарова отказалась комментировать ситуацию.