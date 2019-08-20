СМИ сообщили о госпитализации Марка Захарова

Режиссера и художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации одной из московских больниц.

По предварительным причинам, у деятеля культуры диагностировали двустороннее воспаление легких. Состояние Захарова оценивается как тяжелое.

Как сообщает паблик «112», артист чувствовал себя нехорошо на протяжении нескольких дней, однако не спешил обращаться к врачам до последнего.

Пресс-секретарь Марка Захарова отказалась комментировать ситуацию.