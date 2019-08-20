Документы Минфина с подписями министра нашли на свалке в Подмосковье

На одной из свалок в Наро-Фоминске обнаружили документы Министерства финансов. Среди них были и бумаги с подписью министра Антона Силуанова.

По предварительной информации, среди мусора найдены также служебные записки, в которых содержатся личные данные сотрудников ведомства.

Для разбирательства на место прибыли полицейские.

Как прокомментировали инцидент в Минфине, важные документы на свалку попасть не могли, так как бумаги «секретной важности» утилизируются по правилам и нормативам.

Кроме того, в ведомстве уже запросили ответственного за вывоз мусора подрядчика объяснить произошедшее.