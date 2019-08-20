В Киеве призвали украинцев готовиться к трудной зиме из-за споров с РФ

Представитель Владимира Зеленского Андрей Герус предупредил украинцев том, что их может ждать достаточно суровая зима из-за спора с Россией по транзиту газа.

Он отметил, что накопление угля на складах Украины достаточно низкое. В связи с этим власти страны проводили беседу с компаниями тепловой генерации, чтобы те не использовали остатки угля как способ шантажа.

Представитель украинского президента отметил: такие истории уже случались.

«Мы хотели бы, чтобы это никогда не повторялось, и компании держали достаточные запасы угля на складах, особенно накануне трудной зимы», - заявил Герус во время брифинга, который транслировал телеканал «НАШ».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что Киев имеет так называемый план Б на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен.